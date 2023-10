Met de release van Marvel’s Spider-Man 2 eind vorige week heeft Sony weer een nieuwe blockbuster op ons losgelaten. Dat de game succesvol zou zijn konden we voor de release al voorspellen, maar dat Sony nu een paar dagen later al met een update komt is toch enigszins verrassend – voornamelijk vanwege de snelheid.

Via X heeft Sony PlayStation laten weten dat de game in de eerste 24 uur maar liefst 2.5 miljoen keer is verkocht. Daarmee is Marvel’s Spider-Man 2 officieel de snelst verkopende nieuwe PlayStation Studios game ooit.

Vorig jaar leerden we na een week dat God of War: Ragnarök in de eerste 7 dagen in totaal 5.1 miljoen keer over de toonbank was gegaan. Met de 2.5 miljoen van Marvel’s Spider-Man 2 in de eerste 24 uur, is het aannemelijk dat het record van Kratos verbroken gaat worden.

Benieuwd naar de game? Check dan hier onze review.