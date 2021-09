Sonic Colours: Ultimate is sinds vorige week verkrijgbaar, maar wel alleen digitaal. Dit komt doordat de fysieke edities zijn uitgesteld vanwege logistieke problemen, zo gaf SEGA enige tijd terug aan.

Destijds was het onduidelijk wanneer de fysieke edities precies zouden verschijnen, maar de uitgever heeft nu meer duidelijkheid gegeven. Heel lang hoeven we niet meer te wachten, want de release staat nu voor 1 oktober.

Op die datum zal zowel de standaard fysieke editie uitkomen, alsook de keyring edition.