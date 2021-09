Ontwikkelaar Gearbox staat vooral bekend om zijn succesvolle franchise genaamd Borderlands. Onlangs kwamen we ook te weten dat Tiny Tina’s Wonderlands volgend jaar verschijnt, maar volgens een podcast werkt Gearbox Software ook nog aan een andere game in een bekende franchise.

Die franchise is zeker geen onbekende en dateert al van 2005, waarna het laatste deel in de reeks in 2008 verscheen. Het gaat hier over niets minder dan de Brothers in Arms games waaraan Gearbox, volgens Randy Pitchford, momenteel werkt. Die informatie kwam naar boven tijdens een podcast van Game Maker’s Notebook.

“We’re working on another Brothers in Arms game, but I’m not saying s*** until we have it.”

Het is zeker een opvallende uitspraak van Randy, aangezien Borderlands 3 zeer laat in diens ontwikkelingsfase werd onthuld. De nieuwe Brothers in Arms bevindt zich duidelijk in een zeer vroege ontwikkelingsfase, waardoor we deze zeker niet binnenkort al mogen verwachten. Het gehele interview kan je hieronder beluisteren.