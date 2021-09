Een tijdje geleden kondigde Gearbox Tiny Tina’s Wonderlands al aan, waarin we met – je raadt het al – de knotsgekke Tiny Tina aan de slag gaan. Dit personage is een geliefde uit de Borderlands-reeks en zij krijgt haar eigen verhaal in dit deel. Zij is een krankzinnig figuur en deze eerste beelden gaan goed samen met haar gestoorde brein.

Tina vertelt het een en ander tijdens de eerste beelden en al gauw draagt ze ons op dat we moeten zwijgen en geen vragen mogen stellen. De toon is dus snel gezet in deze trailer en er komen de meest gekke dingen langs. Als Tiny Tina gek genoeg is om het te bedenken, dan kan je het eigenlijk wel verwachten in de game. Hieronder kan je de knotsgekke trailer bekijken.

De game staat gepland voor een release op 25 maart 2022.