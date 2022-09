Begin dit jaar lanceerde Gearbox Software Tiny Tina’s Wonderlands de wereld in, een spin-off van de geliefde Borderlands-games, waar spelers in een fantasy setting er flink op los schieten en hakken, en natuurlijk de nodige loot verzamelen. De spin-off heeft het kennelijk op kritisch en commercieel gebied zó goed gedaan, dat men de game als het eerste deel van een franchise ziet.

Dit vertelde Gearbox CEO Randy Pitchford tijdens de jaarlijkse bespreking van de Embracer Group. Tiny Tina’s Wonderlands ‘verpulverde’ alle doelstellingen, aldus Pitchford, en volgens de chef zijn er inmiddels ’toekomstige ervaringen’ in ontwikkeling, zo leest de transcriptie van VGC. Pitchford laat dus nog niet los of het hier gaat om een volledig nieuw deel, of om uitbreidingen voor de oorspronkelijke game.

‘Wonderlands shattered all of our target expectations, both critically and commercially, and I’m thrilled to report that in addition to great financial rewards from this victory that will be coming our way in the coming quarters, we have established a firm beachhead.

We now clearly have a new franchise on our hands, with future experiences already under development at Gearbox.’