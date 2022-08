De vierde uitbreiding voor Tiny Tina’s Wonderlands is nu beschikbaar. Deze wordt onder de naam ‘Shattering Spectreglass’ aangeboden aan gamers die de seizoenspas hebben aangeschaft. Heb je de pas niet gekocht, dan kan je de uitbreiding ook los kopen.

Shattering Spectreglass begint in Dreamveil Overlook, waar je te maken krijgt met de meest persoonlijke Mirror of Mystery van Vesper tot nu toe. Shattering Spectreglass biedt een kijkje in de herinneringen van Vesper, die worden geteisterd door visioenen van Redmourne the Trivern, een machtig beest dat meerdere hoofden kan krijgen en zich voedt met angst. Dit door zijn kracht te onttrekken aan verloren zielen. Deze gevleugelde reus voor eens en altijd verslaan is de enige manier om Vesper uit haar verleden te helpen ontsnappen.

Een belangrijke toevoeging die Shattering Spectreglass met zich meebrengt is de nieuwe Blightcaller class. Met deze klasse kan je de schadelijke essentie van moerassen gebruiken met een krachtige precisie. Dit naast nieuwe manieren om je Fatemaker aan te passen, waaronder een gloednieuwe stem.

Natuurlijk biedt de uitbreiding ook nieuwe loot en wapens. Tevens zal de eindbaas zichzelf vier weken na de release van Shattering Spectreglass herstellen en nieuwe aanvallen leren. Zo kan je opnieuw de strijd met het beest aangaan om nog meer loot te winnen.

De lancering van de nieuwe uitbreiding voor Tiny Tina’s Wonderlands wordt vergezeld door een trailer, die je hieronder kunt checken.