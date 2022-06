Als je Tiny Tina’s Wonderlands voor pc wilde aanschaffen, dan kon je dat alleen via de Epic Games Store doen. Ben je geen fan van deze digitale winkel, dan kan je de game van Gearbox vanaf vandaag om 13.00 uur ook via Steam aanschaffen.

Je kunt op Steam uit twee edities kiezen van Tiny Tina’s Wonderlands, namelijk de ‘Standard Edition’ en de ‘Chaotic Great Edition’. De eerstgenoemde is gewoon de game zonder extra’s, de tweede is de game plus de Dragon Lord Pack DLC en de seizoenspas van het spel. Schaf je Tiny Tina’s Wonderlands voor 7 juli aan, dan krijg je daar het ‘Golden Hero Armor Pack’ bij, wat bestaat uit cosmetische items.

Vanaf vandaag zal er ook gelijk een nieuwe uitbreiding beschikbaar worden gesteld. ‘Mirrors of Mystery’ brengt nieuwe kerkers met zich mee, alsmede nieuwe cosmetische items. Deze uitbreiding komt voor alle versies van de game uit.