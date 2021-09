Voor gamers die nog steeds Black Desert Online spelen, valt er goed nieuws te melden. De MMORPG krijgt ondersteuning voor de huidige generatie spelcomputers en Season Plus komt eraan voor consoles.

Pearl Abyss heeft nog geen details gegeven over wat voor verbeteringen er worden doorgevoerd met de ‘next-gen update’ en het is ook nog niet bekend wanneer deze beschikbaar zal worden gesteld. Wat de ontwikkelaar wel kwijt wilde, is dat de update geheel gratis zal zijn voor degene die de game al in bezit hebben.

De pc-versie van Black Desert Online maakt al gebruik van Season Plus. Dit is een ondersteunende server die een aantal verbeteringen doorvoert en waar je je Season Pass en Black Spirit Pass kan uitspelen, zodat je Weapon Exchange Coupons kunt verdienen. Deze server zal op 13 oktober voor consoles beschikbaar worden gesteld.

Als laatste heeft Pearl Abyss laten weten wat er op stapel ligt in het vierde kwartaal voor Black Desert Online. Dit is als volgt: