Aragami 2 is vanaf nu beschikbaar en de ontwikkelaars willen met een launch trailer het sluipen in-game in de verf zetten. In de trailer zien we verschillende aspecten aan bod komen om je vijanden uit te schakelen en zoals men eerder beschreef, zijn de grenzen van het mogelijke qua beweging, krachten en vaardigheden echt overschreden.

Aragami 2 is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One en pc.