Nog iets langer dan een maand en dan kunnen we eindelijk aan de slag gaan met Aragami 2. Om de aankomende release wat kracht bij te zetten, hebben Merge Games en Lince Works een trailer vrijgegeven, waarin men meer info geeft over het verhaal in de game.

In de trailer zien we het hoofdpersonage Kurai, een elite krijger die herboren is om een remedie te vinden voor de vloek die rust op zijn volk. Om zijn doel te bereiken, maakt hij gebruik van een magische kracht genaamd ‘Shadow Essence’, die het mogelijk maakt om controle te hebben over schaduwen.

Het hele verhaal kan je alleen of samen met twee andere vrienden spelen in uitdagende stealth-gerichte missies verspreid over meerdere locaties. Moet je toch de strijd aangaan, dan kan je gebruik maken van een uitgebreid aanbod aan schaduwkrachten, vaardigheden en speciale uitrustingen. Je kan zelf je eigen wapens en armor maken of je personage upgraden in drie verschillende skill trees bestaande uit 42 vaardigheden en diverse schaduwkrachten.

Aragami 2 verschijnt op 17 september 2021 op de PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S voor 39,99 euro en op pc via Steam voor 34,99 euro. Wie in het bezit is van de Xbox Game Pass kan de game op diezelfde dag spelen. Wie wilt wachten op een fysieke release, zal nog even geduld moeten hebben. Fysieke versies van de game verschijnen pas op 17 september 2021 voor 39,99 euro.