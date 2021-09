Ni no Kuni II: Revenant Kingdom kwam in 2018 uit voor de PlayStation 4 en pc. Bandai Namco heeft de game deze week ook uitgebracht voor de Nintendo Switch. Dit in de vorm van Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition, een uitgave die ook alle downloadbare content bevat die eerder voor het spel is uitgebracht.

Om de release van Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition op de Nintendo Switch nog wat extra onder de aandacht te brengen, is de onderstaande launch trailer uitgebracht. Meer weten over de game? Lees dan hier onze review, waarin we meer vertellen over hoe de game speelt op de Nintendo Switch.