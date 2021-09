Reviewed | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition – In 2018 verscheen er een vervolg op de zeer goed ontvangen PlayStation 3-titel Ni no Kuni. Het tweede deel kwam alleen uit voor de PlayStation 4 en hoewel het spel niet zo goed was als diens voorganger, viel er nog steeds veel plezier aan te beleven. Nu kunnen ook Nintendo Switch-eigenaren van de actie-RPG genieten en deze versie neemt zelfs alle extra uitbreidingen met zich mee. We hebben Ni no Kuni II in 2018 al uitgebreid beoordeeld, dus we zullen jullie niet weer lastigvallen met de specifieke details. Wil je deze informatie wel lezen, check dan de originele review. Nu kijken we of de game nog steeds leuk is om te spelen en of de Nintendo Switch het spel aankan.

Dat gaat niet goed

Om meteen maar antwoord te geven op de laatste opmerking: de Switch-versie van Ni no Kuni II heeft heel veel moeite om te draaien op het platform. De resolutie lijkt alle kanten op te gaan, zelfs in dezelfde scene. Als je op de tv speelt, lijkt het spel soms 1080p te halen en soms 720p. Het gaat dan niet om een dynamische resolutie, want in cut-scènes zie je regelmatig dat personages vrij scherp zijn, maar dat de achtergronden zeer grove kartelranden vertonen. Speel je in handheld modus, dan zorgt de lagere resolutie er voor dat lijnen in gezichten verdwijnen. In cut-scènes zie je dan soms de neus en/of mond niet meer van diverse personages. Het beeld is over het algemeen dan ook een rommelige bedoeling.

Jammer genoeg is het met de framerate niet veel beter gesteld. Al aan het begin wordt duidelijk dat de Switch veel moeite heeft om een stabiele 30 frames per seconde te behouden als je ‘docked’ speelt. Loop je gewoon rechtdoor, dan valt het op zich nog wel mee. Ga je de camera draaien, dan word je niet vrolijk van de presentatie. Stotteringen en een erg onstabiele framerate maken de game niet bepaald leuk en fijn om te spelen. Het kan je zelfs letterlijk hoofdpijn bezorgen. Als je in handheldmodus gaat spelen, wordt het iets beter. De framerate is dan nog steeds niet honderd procent stabiel, maar het is wel wat prettiger om te ervaren. Hopelijk wordt de framerate aangepakt door middel van patches, want voor nu kan je de game beter exclusief in handheldmodus spelen, al is deze optie ook niet ideaal.

De basis is er

Het is zonde dat Ni no Kuni II op de Nintendo Switch technisch niet goed presteert, want de actie-RPG heeft qua gameplay niets van zijn glans verloren. Alle content uit het origineel is aanwezig, wat tientallen uren aan gameplay oplevert. Sterker nog, de Switch-versie is de meest complete editie door de aanwezigheid van alle uitbreidingen. Op het gebied van gameplay en content valt er dan ook niets te klagen over Ni no Kuni II: Revenant Kingdom voor de hybride console van Nintendo. Het is daarom erg jammer dat de actie-RPG op andere belangrijke vlakken niet dezelfde kwaliteit levert.

Conclusie

Er kan nog steeds veel plezier worden beleefd aan Ni no Kuni II: Revenant Kingdom op de Nintendo Switch, alleen wordt dat te veel tegengehouden doordat de game niet lekker draait. Zowel in handheld als ‘docked’ modus is de framerate onstabiel, waarbij de laatstgenoemde het ergste is en je letterlijk hoofdpijn kan bezorgen. De resolutie is ‘all over the place’, wat voor vreemde beelden zorgt. Als Bandai Namco de framerate weet te verbeteren, dan zou je wellicht nog kunnen leven met de wat gebrekkige graphics, maar voor nu is Ni no Kuni II op de Switch echter een gemiste kans.