Een tijdje geleden werd aangekondigd dat oudere Xbox controllers een update zouden krijgen, waardoor ze even goed zouden worden als de Xbox Series controllers. Een concrete releasedatum van deze update is er nog niet, maar James Shields van Xbox toonde op Twitter wel al even een handige, nieuwe functie die naar alle Xbox controllers zal komen.

Dankzij de nieuwe update zal je nu met je controller erg snel kunnen overschakelen tussen je verschillende devices. En met ‘erg snel’ bedoelen we met een handige ‘dubble tap’ op de knop:

Demo of the new “double tap to switch devices” feature in action.

Making it easy to switch between the devices you play Xbox on: console, PC, mobile, etc. pic.twitter.com/4F6zT1Wwao

— James Shields (@shieldsjames) September 17, 2021