Op de gamescom werd de nieuwe Xbox Elite Wireless Controller Series 2 aangekondigd en dat doet menig man afvragen of er ook niet wat gedaan wordt met de oude controllers. Je weet wel, de Xbox One controllers die nog in de rondte gaan. Deze werken namelijk ook nog prima met de current-gen games, dus een beetje aandacht hiervoor is geen overbodige luxe. Op het Xbox Wire blog valt te lezen dat er een update aan zit te komen voor de oudere Xbox One controllers.

Het betreft een update voor twee onderdelen: de Dynamic Latency input en de Bluetooth Low Energy aspecten. Beide features zitten inbegrepen in de controllers voor de Series X|S, maar zullen dus nu ook naar de Xbox One controllers komen. Wanneer precies is nog niet bekend, gezien de update momenteel enkel voor Insiders beschikbaar is.

De Dynamic Latency input doet de input lag tussen de controller en de Series X|S verlagen voor een meer responsief resultaat onder het gamen. De tweede feature, de Bluetooth Low Energy, is bedoeld om de controller beter te laten functioneren met apparaten die geen Xbox One of Series X|S zijn. Denk bijvoorbeeld aan draadloos gebruik met Windows 10, iOS en Android apparaten.