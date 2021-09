Sony is druk bezig met PlayStation VR 2, maar dat betekent niet dat ze de originele vr-headset al zo goed als vergeten zijn. Er zijn al vele titels verschenen en er zijn er nog veel onderweg. Een aantal games zijn door Sony nu op een rijtje gezet in een trailer en die check je onder dit bericht.

De nieuwe video laat zien dat er een grote diversiteit aan genres te spelen is met PlayStation VR. Of het nu shooters zijn of puzzelgames, de kans is groot dat er wel een titel te vinden is voor de virtual reality-headset van Sony die jou ligt.