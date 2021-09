Het is straks mogelijk om je oude Xbox 360 gamerpic op te halen en te gebruiken op je Xbox Series X|S. Xbox engineering lead Eden Marie deelde op Twitter een bericht waarin ze laat zien dat Alpha Skip Ahead Insiders met de feature aan de slag kunnen, nadat fans veelvuldig om deze optie hadden gevraagd.

Er zitten echter wel een paar kleine addertjes onder het gras, via deze feature kun je alleen je huidige gamerpic ophalen en gebruiken op je profiel. Mocht je de afbeelding willen veranderen, dan zul je je oude, vertrouwde Xbox 360 weer moeten aanslingeren. Mocht je in het verleden geen Xbox 360 hebben gehad, dan is deze feature vanzelfsprekend niet beschikbaar.

Zoals gezegd wordt de functionaliteit op het moment getest door een klein groepje personen, het is nog niet duidelijk wanneer de feature voor het algemene publiek beschikbaar is.

Hey all, I know a bunch of you were asking for a way to go back to your Xbox 360 gamerpic. Exploration Time to the rescue!

If you're an Alpha Skip Ahead Insider, you may need to reboot your console, but starting today you'll find a new option in your "change gamerpic" screen. pic.twitter.com/YWijIJR2HE

— Eden Marie (@neonepiphany) September 21, 2021