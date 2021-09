Waar het intergalactische First Class Trouble eerst alleen was aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, mogen we deze geinige game binnenkort ook verwachten op de PlayStation 5.

First Class Trouble is een nieuwe party game van ontwikkelaar Invisible Walls, waarin je met zes spelers in totaal aan boord gaat van een luxueus ruimteschip. Aan het begin van een ronde krijgt iedere speler een rol toegewezen: vier spelers nemen de rol van ‘Resident’ op zich en twee andere spelers zullen in de huid kruipen van zogenoemde ‘Personoids’.

In First Class Trouble is het het doel van de Residents om door middel van teamwerk een op hol geslagen AI uit te zetten in het hart van het schip. De Personoids daarentegen zullen alles op alles moeten zetten om de Residents te stoppen, je weet dus niet wie de waarheid vertelt en wie er liegt.

De PS5-versie van First Class Trouble zou natuurlijk geen PS5-versie zijn zonder gebruik te maken van de unieke features van de console, zo kan je verwachten dat haptische feedback en adaptieve triggers zeker geïntegreerd zullen zijn zodra het spel uitkomt. Daarnaast zal de game beschikken over een in-game proximity chat om het spel nog spannender te maken.

De specifieke releasedatum van First Class Trouble is nog niet bekend, maar het spel staat vooralsnog gepland om dit jaar te verschijnen. Benieuwd of het wat voor jou en je vrienden is? Bekijk dan zeker even de onderstaande trailer!