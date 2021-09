De Nederlandse studio Plukit heeft aangekondigd dat Staxel vanaf vandaag beschikbaar is op de Nintendo Switch. Staxel is een first-person spel waarin jij het dagelijkse leven op de boerderij en in een dorp beleeft. Cultiveer jouw planten, zorg voor boerderijdieren zoals varkens en koeien, breid jouw dorp uit en ga op avontuur, alleen of samen met je vrienden.

Staxel was al eerder beschikbaar op Steam, maar de game kan je nu dus ook gemakkelijk onderweg spelen op jouw Switch. Om de release van de Nintendo Switch versie te vieren, heeft Plukit ook nog een launch trailer uitgebracht die je hieronder kan bekijken.