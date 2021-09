Nintendo heeft een nieuw avontuur voor Kirby aangekondigd: Kirby and the Forgotten Land. Deze game verschijnt in de lente van 2022 en brengt ons de bekend gameplay die je van Kirby gewend bent en dat in een volledig 3D wereld.

De trailer van de game kan je hieronder bekijken en daarmee is het bestaan officieel een feit. Een grote verrassing was het overigens niet, aangezien de game eerder gisterenavond al uitlekt. Desalniettemin is een nieuw Kirby avontuur altijd goed nieuws, dus check de trailer!