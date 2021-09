Al een aantal weken op rij stelt Microsoft ‘gratis’ games beschikbaar voor Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate gebruikers en dat onder de noemer ‘Xbox Free Play Days’. Ook dit weekend zijn er weer titels beschikbaar en dit keer zijn het de volgende:

Monster Enegery Supercross – The Official Video Game 4

Outward

Golf with Your Friends

Mocht een game je erg goed bevallen, weet dat de bovenstaande titels momenteel met een flinke korting verkrijgbaar zijn. Zo krijg je 50% korting op Golf with Your Friends en bij de andere titels kan de korting oplopen tot maar liefst 75%, wat afhankelijk is van de editie.

Deze games zijn tot maandagochtend vroeg te spelen.