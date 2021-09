RIDE 4 is inmiddels al enige tijd verkrijgbaar voor de vorige generatie consoles en de game kan natuurlijk ook op de nieuwe platformen gespeeld worden. Er is nu een video verschenen van RIDE 4 op de PlayStation 5 en dat in 4K op 60 frames per seconde.

Check de beelden hieronder die haast fotorealisme tonen. De weerseffecten, het first-person cameraperspectief en de details zorgen voor een indrukwekkend effect. Het addertje onder het gras is wel dat het replaybeelden betreft, dus niet live gameplay.

Desalniettemin ziet het er spectaculair uit. Meer over RIDE 4 lees je in onze review.