Ubisoft werkt mogelijk aan een nieuwe The Crew. Er zijn namelijk screenshots online verschenen die door een dataminer uit de bestanden van The Crew 2 zijn gehaald. Deze nieuwe game heeft als projectnaam ‘Orlando’ en de reden dat dit in The Crew 2 is gevonden, komt doordat het aanvankelijk gepland was als downloadbare content.

De setting van deze nieuwe game is volgens de opgedoken informatie Hawaii, waar geracet kan worden met crews die samen uit meer dan 100 personen bestaan. In navolging van dit gerucht stelt bekend leaker Tom Henderson dat hij begrepen heeft dat Ubisoft de franchise aan het herzien is. Volgens hem is het geen extra content, maar een compleet nieuwe game met een nieuwe engine.

De staat van The Crew: Orlando is op dit moment pre-alpha en er is geen releasedatum bekend. Of het klopt is afwachten, maar het klinkt vrij plausibel. Het eerste deel verscheen in 2014 en The Crew 2 kwam in 2018 uit. Als Ubisoft die lijn volgt, dan zou een nieuw deel in 2022 moeten verschijnen, maar dat is natuurlijk speculeren.