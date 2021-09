Toen Microsoft in 2002 Rare kocht, markeerde dat ook gelijk het einde van de Banjo-Kazooie serie op een Nintendo platform. Daar kwam verandering in met de komst van Smash Bros. Ultimate, want Banjo-Kazooie is al een lange tijd in die game beschikbaar. Tijdens de afgelopen Nintendo direct, is onthuld dat er Nintendo 64 en SEGA Mega Drive games naar Nintendo Switch Online komen.

Hoewel Banjo-Kazooie daar nog niet tussen zit, heeft Rare op Twitter laten weten dat dit in de toekomst wel verandert. De game uit 1998 keert namelijk terug naar huis en is dan weer speelbaar op een Nintendo console. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in de aangekondigde Nintendo 64 controller, dan kun je binnenkort weer gamen alsof het 1998 is.