Nintendo Switch Online is de online service voor de hybride console en via dat platform krijg je middels een abonnement toegang tot diverse klassiekers van de NES en SNES. Binnenkort zullen Nintendo 64 games aan het aanbod worden toegevoegd, zo heeft Nintendo zojuist aangekondigd.

Een grote verrassing mag dat niet zijn, omdat er eerder al geruchten gingen dat dit er aan zit te komen. Nintendo had echter nog een verrassing voor ons in petto op dat vlak, want ook SEGA Mega Drive games komen naar Nintendo Switch Online. Dit gaat gepaard met een nieuw prijsplan dat Nintendo op een later moment van details zal voorzien.

De eerste games die beschikbaar worden gesteld hieronder op een rijtje. Nintendo is van plan om op een later moment nog meer Nintendo 64 en SEGA Mega Drive games toe te voegen en de bedoeling is dat het onderstaande tegen eind oktober live gaat.

Nintendo 64

Super Mario 64

Mario Kart 64

Lylat Wars 64

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Dr. Mario 64

Mario Tennis

Operation Winback

Sin and Punishment

SEGA Mega Drive