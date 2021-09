De geruchten blijven maar binnenkomen als het gaat om Nintendo Switch Online en de potentiële aankomende toevoegingen in navolging van de NES en SNES service. Nu lijkt het erop dat we in de toekomst ook de toevoeging van Nintendo 64 games mogen verwachten, tenminste, als we industrie insider ‘NateDrake’ mogen geloven.

NateDrake liet eerder deze maand al van zich horen met het nieuws dat Game Boy en Game Boy Color spellen zouden worden toegevoegd aan deze service. Dit werd later nogmaals beaamd door Eurogamer, die ook nog eens de toevoeging maakte dat ook andere retro Nintendo consoles zouden worden overwogen door Nintendo. NateDrake bevestigd nu dus dat één van deze platformen de N64 zou zijn.

Nate lijkt te denken dat de toevoeging van deze nieuwe platformen aan de NSO-service zal betekenen dat Nintendo de kans aangrijpt om een duurder abonnementsniveau toe te voegen. Dit betekent dus dat je kan verwachten om meer te moeten betalen als je ook Nintendo 64 en Game Boy (Color) spellen zou willen spelen op jouw Nintendo Switch. De verwachting is dat dit abonnement ongeveer € 5,- tot € 15,- duurder zal zijn.

De geruchten zijn er, maar concrete info van Nintendo blijft nog even uit. Over geruchten en info gesproken, we verwachten al een aardig tijdje een nieuwe Nintendo Direct. Zal de Direct dan toch het moment zijn waar we eindelijk meer duidelijkheid krijgen over Nintendo’s toekomstplannen voor Nintendo Switch Online?