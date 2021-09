Als we de leaker Zippo mogen geloven, komt Nintendo in de aankomende twee weken met een nieuwe Nintendo Direct op de proppen. In een post op zijn blog vertelt Zippo dat hij van meerdere bronnen binnen Nintendo heeft vernomen dat er in september een showcase gepland staat. Deze editie van Nintendo Direct zou gericht zijn op de resterende releases voor 2021 en een eerste sneak peak moeten geven voor de games van 2022.

Er is overigens een aardige kans dat het gerucht klopt, gezien Nintendo de afgelopen jaren steevast in september een Nintendo Direct organiseerde. Onlangs heeft ontwikkelaar Monolith aangekondigd dat zij op 8 september hun website offline halen voor werkzaamheden, wat al snel de geruchten voor een vervolg op Xenoblade 2 aanwakkerde. Mocht de berichtgeving van Zippo kloppen, dan is het zo goed als zeker dat we meer te zien gaan krijgen van games als Metroid Dread en Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Desalniettemin gaat het hier om een gerucht, en dus is een korreltje zout aangeraden. Mocht Nintendo met een aankondiging komen, dan lees je dat natuurlijk terug op PlaySense.