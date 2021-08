Er bestaat een kans dat Nintendo de Switch Online service verder gaat uitbreiden met nog meer retro content. Zo wijst een nieuw gerucht op de toevoeging van Game Boy en Game Boy Color titels aan de betaalservice. Momenteel is er al veel retro content te vinden, maar dat betreft enkel NES en SNES games en gezien het driejarige jubileum van de service eraan zit te komen, zou een uitbreiding geen gek idee zijn.

In de Nate the Hate-podcast heeft insider ‘NateDrake’ aangegeven dat het vermoeden is dat de content van de genoemde platformen aan het aanbod toegevoegd zal worden. Dit is deels gebaseerd op een datamine uit 2019, waarbij er vier emulators werden gevonden in de NES-app, waarvan een gedeelte nog niet gebruikt is. Zowel NateDrake als zijn mede-host, MVG, geloven dat de derde, ‘Hiyoko’, voor Game Boy en Game Boy Color games is.

Nintendo Life meldt naar aanleiding van dit gerucht dat ze op basis van eigen bronnen kunnen bevestigen dat Game Boy en Game Boy Color games inderdaad op korte termijn naar Switch Online zullen komen. Bij meer nieuws lees je het hier.