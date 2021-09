Eerder deze week was er al een gerucht dat er mogelijk Game Boy en Game Boy Color titels onderweg zijn naar Switch Online: de dienst van Nintendo die je in staat stelt om online games op je Switch te spelen en je reeds toegang geeft tot een aantal klassieke (S)NES titels. Een datamine in 2019 vertelde dat er in de NES Switch Online app verwijzingen waren naar maar liefst vier andere emulators.

Nu geeft Eurogamer aan dat zij via eigen bronnen de geruchten kunnen bevestigen dat Nintendo bezig is om Game Boy en Game Boy Color titels naar de Nintendo Switch te brengen. Niet alleen dat, als we de bronnen van Eurogamer mogen geloven, werkt Nintendo tevens aan andere retro platforms. Op het moment van schrijven zijn er zo’n 140 (S)NES titels te vinden op de online dienst.

Het gaat hier vooralsnog om een gerucht, dus er is nog niks definitief. Mogelijk dat de aankomende Nintendo Direct – die allerminst zeker is – uitsluitsel kan bieden.