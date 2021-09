Met nog een paar dagen te gaan totdat we oktober binnenstappen, heeft Microsoft weer de nieuwe line-up van games voor Gold-abonnees bekendgemaakt. Het betreffen wederom vier games, twee Xbox 360 titels en twee Xbox One games.

Aaero

Hover

Castlevania: Harmony of Despair

Resident Evil Code: Veronica X

Aaero is vanaf 1 tot en met 31 oktober beschikbaar, Hover vanaf 16 oktober tot en met 15 november, Castlevania: Harmony of Despair vanaf 1 tot en met 15 oktober en tot slot is Resident Evil Code: Veronica X vanaf 16 oktober tot en met 31 oktober beschikbaar.