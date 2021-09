In februari dit jaar kwam Pumpkin Jack uit voor onder andere de PlayStation 4 en Xbox One. De platformer zal nu opnieuw worden uitgegeven, maar dan voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Pumpkin Jack werd over het algemeen positief ontvangen en ook onze Johnny was gecharmeerd van de game. Op 27 oktober zal de platformer uitkomen voor de huidige generatie consoles. Heb je het spel al gekocht op de PS4 of Xbox One, dan kan je gratis de ‘next gen’-versie downloaden.

De PS5- en Xbox Series-versie van Pumpkin Jack brengt twee speelmodi met zich mee: performance en quality. In performance draait de game op 60 frames per seconde en heeft het een dynamische 4K resolutie. Met quality speel je het spel in 30 frames per seconde met een dynamische 4K resolutie. Je krijgt dan wel betere kwaliteit effecten en ‘ray traced’ schaduwen te zien.

De aankondiging van Pumpkin Jack voor de huidige generatie consoles ging samen met een nieuwe trailer en die check je hieronder.