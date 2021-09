Het is voor de vaste bezoeker van PlaySense vast niet onbekend dat we nog een website hebben, namelijk KaartDirect.nl. Hier verkopen we onder andere gaming tegoeden, maar ook volledige games voor bijvoorbeeld de Nintendo Switch. Dit gaat ontzettend goed en KaartDirect.nl is in de afgelopen tijd uitgegroeid tot een one-stop-shop oplossing voor al je tegoeden. Van beltegoed tot paysafecard en van cadeaukaarten tot onze eigen Keuze Cadeaukaart.

Dit harde werk is gelukkig niet onopgemerkt gebleven en we zijn dan ook genomineerd voor Website van het Jaar 2021. Op ons stemmen kan hier en mocht je dat al gedaan hebben, stuur dan vooral je stembevestiging door naar [email protected] Onder alle stemmers verloten wij namelijk op 15 oktober 10x €20 PlayStation tegoed als dank voor jullie steun.