Het productieproces van Toy Soldiers HD loopt niet bepaald van een leien dakje. De game wordt nog maar eens uitgesteld, dit keer naar 21 oktober – al geeft ontwikkelaar Accelerate Games aan dat dit wel degelijk de definitieve releasedatum wordt.

Wij hopen van harte dat de studio zijn belofte kan houden.

“[It’s a] difficult decision to make, but the right one. The new date is based on an issue of leaderboards displaying incorrectly, amongst some minor items we wanted to address. So instead of staggering our release, we decided it was best to hold all versions until we could release them on the same day. We are fixing the leaderboard right now. We are absolutely positive we will release them all on October 21.