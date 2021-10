Eerder kon je op onze website reeds het gerucht lezen dat ontwikkelaar Lucid Games – de studio achter Destruction AllStars – druk in de weer zou zijn met een Twisted Metal reboot. Dit nieuws moet je logischerwijs met een korrel zout nemen. Dat doet ook David Jaffe, de geestelijke vader van de franchise. Al heeft het gerucht hem toch geraakt – en niet in positieve zin.

Op zijn YouTube kanaal heeft Jaffe namelijk aangegeven dat hij erg gekwetst zou zijn als het gerucht op waarheid berust. Dat zou namelijk betekenen dat Sony Twisted Metal wil terugbrengen zonder hem te raadplegen. Daar hebben ze wettelijk gezien geen reden toe, maar moreel en emotioneel was het ongetwijfeld juister geweest om dit wel te doen.

Jaffe geeft wel aan dat hij – indien hij alsnog gecontacteerd wordt – zeker bereid zou zijn om een handje toe te steken. Klinkt als een goede raad voor Lucid Games!

“Let’s be clear: Sony owes me nothing, our relationship ended somewhere in late 2018. But I will say that emotionally, it feels shitty, if any of this is true, to not have been contacted at all.”

“If they ask for my help of course I will be there.”