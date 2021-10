Review | Razer Kaira Pro – Razer weet op elk vlak binnen hun producten met verschillende opties te komen. Dit is ook het geval met de Razer Kaira headset, die een normale versie en een duurdere variant kent. De duurdere variant heeft als naam ‘Kaira Pro’, oftewel het moet je iets extra’s bieden ten opzichte van de normale versie. Ik kan daarom niets anders zeggen dan zeer benieuwd te zijn naar wat Razer ons dit keer heeft opgestuurd, want de vorige keer was ik erg positief gesteld na het reviewen van de Opus. De Kaira Pro moet een headset zijn voor de gamers onder ons die onder de Xbox vlag de wereld redden met de controller in handen. Maar zal dit onze oren genoeg weten te behagen?

Wit, strak en premium details

De Kaira Pro is een elegante headset om te zien. An sich niet heel bijzonder en een bekend ontwerp wat in de lijn der verwachtingen ligt als je bekend bent met Razer, maar omdat het wit is met een paar leuke afwerkingsdetails, is het een mooie headset om naar te kijken (er is ook een zwarte variant beschikbaar). De uiteindes van de hoofdband zijn afgewerkt met metalen zilveren onderdelen die bijdragen aan een premium look. Het middenstuk van de hoofdband is samen met de oorkussens zwart, wat mooi weet te contrasteren met de rest van de witte headset. Op de earcups kun je op beide kanten het Razer logo vinden, die licht geven als de headset aanstaat. Wanneer het bijvoorbeeld zoekt naar een apparaat, licht het logo paars op en als alles gewoon normaal up & running is, heb je de iconische groene LED-verlichting.

Op de linker earcup kun je de mute knop vinden die tevens een schuifknop is. Eronder het volumewiel om je geluid te regelen en daar weer onder kun je de power knop vinden. Als laatste heb je de USB-C ingang, waarmee je de headset kunt opladen. Op de rechter earcup heeft de Kaira Pro ook een paar functieknoppen. Zo heb je de synchronisatie knop om de headset hiermee te koppelen aan je Xbox console. Onder deze knop heb je nog een scrollwiel, waarmee je het game/voice chat geluid kan instellen met tot slot eronder de Bluetooth knop om de headset met andere apparaten te gebruiken. Dit tijdens of nadat je klaar bent met je speelsessie op de Xbox console. Kortom, het komt over als een headset die de nodige toeters en bellen bevat.

Sympathiek voor de oren

De headset bestaat grotendeels uit plastic en voor langdurige speelsessies is dat een dik pluspunt. Het is namelijk erg licht en omdat de oorkussens, die van stof zijn, fijn op je oren rusten, kan ik spreken van een comfortabele headset. Het geluid dat geproduceerd wordt is ook gewoonweg prima in orde. Een oké bass, niet vol of diep, maar genoeg om de lagere tonen op te laten vallen. De middentonen missen echter wel net dat beetje zuiverheid, waardoor je te maken hebt met een beetje muddy presentatie in het geluid. De treble is in deze die het meeste roet in het eten gooit, want deze kan als inconsistent ervaren worden, waardoor de details van de hogere tonen niet altijd even goed overgebracht worden.

De Kaira Pro is wel erg leuk om naar te luisteren en zeker in een potje Call of Duty of een andere shooter kan je prima vooruit, maar je mist wel dat beetje extra helderheid voor een mooi totaalplaatje. De ruimtelijkheid weet hier helaas weinig compensatie in te geven, omdat dit vrij beperkt is. Het geluid ligt namelijk vrij dicht op je oren, waardoor je niet een verruimde indruk krijgt van het geluid. Je zult wel de plaatsingen van verschillende sound cues prima kunnen inschatten, hoewel de ondermaatse treble het niet meteen een aanrader maakt voor competitieve doeleinden. Het is daarentegen prima voor alledaags gebruik.

Zeer makkelijk in gebruik?

Je maakt, zoals eerder aangegeven, direct connectie met het Xbox systeem naar keuze (One of Series X|S), dus er komt geen USB-stick aan te pass. Een kwestie van je headset synchroniseren met je console en klaar. Hetzelfde geldt met Bluetooth en andere apparaten. Het is ook mogelijk om de headset tegelijkertijd zowel met je Xbox als met bijvoorbeeld je mobiele apparaat te verbinden. Hoewel puur gebruik via een mobiel wat lastig verloopt. Dit omdat de headset heel eigenwijs steeds connectie wil maken met mijn Xbox Series X, daar waar dat niet per se altijd gewenst is. Verbind je de headset met je mobiele apparaat, dan kan je via hier natuurlijk communiceren via de ingebouwde microfoon die in de linker earcup zit.

Via de Xbox kan je op systeemniveau verschillende aanpassingen verrichten met betrekking tot de headset: via een equalizer het geluid aanpassen, je RGB voorzien van andere kleuren of de geluidsinstellingen van je microfoon veranderen. Of je van dat laatste veel gebruik zult maken betwijfel ik echter een beetje. De microfoon is namelijk erg goed, die op een heldere manier je stem weet over te brengen. Vrij neutraal in zijn presentatie, maar vooral duidelijk voor de mensen met wie je onder het gamen communiceert. Je hebt met de microfoon ook de keuze deze los te koppelen, mocht je veelal solo willen gamen. Als afsluiter heb ik enkel nog te melden dat de headset ongeveer 20 uur mee kan gaan, als het eenmaal is opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 3 uur wat in dit geval vrij redelijk is, zeker omdat je de headset tijdens het opladen kan gebruiken.