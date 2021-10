We zijn bijna twee jaar en inmiddels twintig berichten verder. Daarmee lijkt het einde nog lang niet in zicht, want ook nu laaien de geruchten over een nieuwe Silent Hill game weer op. Volgens een artikel op de website VGC hebben zij van anonieme bronnen vernomen, dat Silent Hill daadwerkelijk in ontwikkeling is. Pak de zout en begin maar alvast met strooien, want dit is het meest recente verhaal.

Door de teleurstellende ontvangst van Metal Gear Survive en Contra: Rogue Corps, is Konami teruggekomen op het besluit om niet met externe partners te werken. Voor Silent Hill wordt er met een prominente Japanse ontwikkelaar samengewerkt, alhoewel het nog onduidelijk is om welke studio het gaat. Wel heeft Masahiro Ito, een Silent Hill ontwerper, reeds op Twitter gehint naar zijn werk aan een nieuwe Silent Hill game. Hetzelfde geldt voor Silent Hill componist Akira Yamaoka.

Bloober Team heeft reeds een einde aan de Silent Hill geruchten gemaakt. Daarnaast wordt er ook beweerd, dat Konami met externe partners werkt, aan Castlevania en Metal Gear Solid projecten. Voor wat Silent Hill betreft, gaat het vermoedelijk om een samenwerking met Sony, waardoor Silent Hill exclusief voor de PlayStation uitkomt met Hideo Kojima aan het roer. Zowel Norman Reedus als Guillermo del Toro hebben eerder aangegeven nog steeds aan Silent Hill(s) te willen meewerken.