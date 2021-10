Er zijn afbeeldingen gelekt die de inhoud van aankomende oktober update voor PlayStation Now tonen. Daarop zijn de spellen The Last of Us: Part II, Fallout 76, Final Fantasy VIII Remastered en Yet Another Zombie Defence HD te zien. Uiteraard zien we op de afbeelding maar een gedeelte van de selectie, dus er kunnen nog meer spellen aankomen die we hier niet op zien.

De vraag is hoe betrouwbaar dit is. Fallout 76 is een Bethesda game en zoals we inmiddels allemaal weten, valt Bethesda nu onder Microsoft. Titels, zoals Dishonored 2, zijn reeds van de dienst verwijderd. Fallout 76 dan wel alsnog toevoegen is, op zijn zachtst gezegd, een aparte keuze. Overigens zijn PlayStation 5 games mogelijk ook onderweg naar PlayStation Now.