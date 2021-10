Om de 20ste verjaardag van Xbox goed te vieren, hebben Adidas en Microsoft aangekondigd dat ze een partnerschap aangaan met de naam “Always Played In. Never Played Out.”. Uiteraard betekent deze samenwerking dat er nieuwe, kleurrijke sneakers onderweg zijn.

Het schoeisel valt onder een exclusieve reeks Adidas Originals by Xbox en ze zijn natuurlijk geïnspireerd door de groene tinten van Xbox. Microsoft zegt dat dit nog maar het begin is van de samenwerking met Adidas, en dat er in de toekomst meer merchandise gaat komen.

De sneakers in de onderstaande trailer zijn later dit jaar te koop, hoewel het nog niet bekend is of ze ook naar de Benelux komen.