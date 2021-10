Het themapark van Universal Studios te Japan groeit gestaag. Al eerder werd bekend dat het Super Mario World-gedeelte wordt uitgebreid met een gebied in thema van Donkey Kong. Het park gaat nog meer uitbreiden, wederom met een Nintendo thema zo blijkt.

Het is de bedoeling om Pokémon-attracties toe te voegen aan het park van Universal Studios Japan. Deze zullen volgend jaar al worden geïntroduceerd en in de loop der tijd zullen er meer worden toegevoegd. Het zal dus gaan om losse attracties in plaats van een apart gebied, zoals het geval is met Donkey Kong.

“Universal Studios Japan and The Pokémon Company will enter a long-term partnership to jointly explore ground-breaking entertainment that will immerse guests into the world of Pokémon with innovative technology and creativity beginning in 2022.”