Op 18 maart van dit jaar gingen de deuren van Super Nintendo World open in Universal Studios te Osaka. Het nieuwe gedeelte in het grotere pretpark bestaat dus nog niet zo lang, maar gaat toch al uitbreiden.

Het nieuwe gebied dat op stapel staat zal Donkey Kong als thema hebben. Je zal in een jungle-achtige omgeving terechtkomen, waar onder andere een ‘innovatieve’ achtbaan te vinden zal zijn. Het is de bedoeling dat het nieuwe gedeelte in 2024 open zal gaan.

Het Donkey Kong-gebied is net iets groter dan het Super Nintendo World gedeelte. Om je een idee te geven is er een plattegrond gemaakt van de uitbreiding, die in het geel is aangegeven.