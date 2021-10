Sony heeft middels de PlayStation Showcase een poosje terug de nodige aankondigingen gedaan. Zo weten we wat er volgend jaar zoal zal verschijnen en ook in de jaren daarna. Toch is lang niet alles aangekondigd en er bestaat een kans dat we in december nog een grote aankondiging krijgen. Dit blijkt uit een wat ongebruikelijk ‘lek’.

De Ierse singer-songwriter Eabha McMahon, beter bekend als AVA, vertelde in een Iers radioprogramma dat ze een lied gemaakt heeft voor een PlayStation game. Dit zei ze in het programma The Lunchbox en het ziet er naar uit dat ze onbewust haar mond een beetje voorbij heeft gepraat, aangezien dit soort dingen over het algemeen niet gedeeld mogen worden.

Haar woorden waren als volgt:

“Yeah, so that actually happened about a year and half—it was just after the pandemic hit. Michael McGlynn got in touch and just said, ‘Listen, we’re writing music for a remake of a PlayStation game’—and he’s done that a lot, he’s done a lot of writing for different games that are very well known. But I’m actually not a gamer myself.”

Opvallend is dat ze expliciet aangeeft dat het een remake betreft. Dit zou dus weer interessant kunnen zijn voor de geruchtenmolen, want als dit inderdaad klopt: wat voor remake betreft het dan. Is het Bloodborne? Of toch een wat oudere titel en wie maakt die game dan? Toch Bluepoint Games of een andere studio?

De tijd zal het leren en later in het gesprek zegt AVA dat de aankondiging rond Kerstmis zal plaatsvinden. Dat is wat ongebruikelijk, ware het niet dat de festiviteiten in Ierland met betrekking tot dit feest al op 8 december beginnen. Wellicht heeft Sony z’n pijlen gericht op The Game Awards. Daar worden immers vaker games aangekondigd. Ook zou het nog kunnen dat Sony eind dit jaar een PlayStation Experience organiseert.