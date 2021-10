Call of Duty ontwikkelaar Infinity Ward heeft een nieuwe studio geopend in de Verenigde Staten, zo laten zij weten via Twitter. De nieuwe Infinity Ward studio is gelegen in Austin, Texas. Het nieuwe team zal onderdeel uitmaken van het al bestaande Infinity Ward netwerk met studio’s in Polen, Mexico en Californië.

Het bedrijf is constant bezig om de studio’s uit te breiden, hoogstwaarschijnlijk voor de ontwikkeling van de volgende Call of Duty, waarvan eerder al het gerucht ging dat het zou gaan om een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019.