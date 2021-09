Volgend jaar mogen we net zoals ieder jaar weer een nieuwe Call of Duty verwachten en volgens Tom Henderson en bronnen van VGC, zal dit om een vervolg gaan op het deel uit 2019: Call of Duty: Modern Warfare.

Henderson meldt dat de codenaam van Call of Duty 2022 ‘Project Cortez’ is. Project Cortez kwam eerder deze week al voorbij in de GeForce Now leak met Infinity Ward als aangegeven ontwikkelaar.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez It’s expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

Volgens VGC zal de singleplayer campagne van het Modern Warfare vervolg zich focussen op de Special Forces van de VS, die een ondergrondse oorlog voeren tegen Colombiaanse drugskartels. Dit plot kan een hint geven naar waar de codenaam mogelijk vandaan komt, de film ‘Clear and Present Danger’ volgt namelijk een vergelijkbaar plot, waarin de hoofdantagonist de achternaam Cortez draagt.

Het komt voor velen waarschijnlijk niet als een hele grote verrassing dat de volgende CoD game wordt ontwikkeld door Infinity Ward en daardoor waarschijnlijk Modern Warfare 2 zal zijn. Het zal in ieder geval nog even wachten worden op een aankondiging, want het deel van dit jaar, Call of Duty: Vanguard, zal eerst nog moeten uitkomen.