Dat Jade Raymond met behulp van Sony een eigen studio is gestart en dat hun eerste titel een PlayStation 5-exclusive zal worden, is al bekend. We weten alleen niets van de game zelf. Raymond heeft in een interview met Games Industry echter laten weten welke kant ze met haar eerste project op wil gaan.

De oprichtster van Haven Studios meldt dat de eerste game van de ontwikkelaar niet alleen door professionals zal worden gemaakt, maar dat fans na de lancering ook inspraak zullen krijgen. De ontwikkelaar zal luisteren naar de feedback van gamers en daar ook daadwerkelijk wat mee doen.

“We want to create a game where it’s not just professional teams, but it is designed to be owned by the fans and can evolve through that.”