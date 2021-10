De ‘Right to Repair’ beweging – een groep die ervoor strijdt dat consumenten zelf hun producten kunnen repareren – krijgt steeds meer voeten in de aarde en nu lijken ook grote technologie bedrijven daar in mee te gaan. Microsoft heeft namelijk aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om straks zelf je hardware – waaronder Xbox consoles – te repareren.

Het Amerikaanse bedrijf neemt hiervoor een onafhankelijke consultant in de arm. Deze consultant gaat kijken wat de voor- en nadelen zijn van dergelijke reparatiemogelijkheden – bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van documentatie en/of onderdelen – en of ze kunnen helpen in het bestrijden van e-waste en de uitstoot van koolstof.

Omdat er mogelijk bedrijfsgeheimen in het rapport terugkomen, zal Microsoft het onderzoek niet publiekelijk delen. In plaats daarvan zegt het bedrijf dat ze in mei van 2022 een korte samenvatting zullen geven van de bevindingen.