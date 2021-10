Microsoft is er niet vies van om de Xbox Series X van een ander likje verf te voorzien. Zo verschijnt er eind dit jaar bijvoorbeeld een geheel in teken van Halo Infinite, maar ook nu is het weer raak. Ter ere van de Nickelodeon All-Star Brawl release heeft Microsoft twee speciale Xbox Series X consoles gemaakt.

Het gaat om een Xbox met SpongeBob SquarePants en een Xbox met Leonardo van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Het resultaat zie je hierboven en eerlijk is eerlijk, het zijn geslaagde modellen als je het ons vraagt. Maar je moet er natuurlijk wel van houden.

Voor een ieder die staat te popelen om een van deze consoles in huis te halen, dat gaat helaas niet lukken. De twee consoles zijn gemaakt om weg te geven via een actie van Microsoft zelf. Het is de bedoeling om tussen nu en 24 oktober de onderstaande tweet te retweeten wil je kans maken.

Hoeveel exemplaren er van deze custom consoles zijn, is niet bekend.