Eerder deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Electronic Arts aan het overwegen is om de FIFA-reeks van naam te veranderen. Dat EA dat doet is niet gek, want volgens de New York Times is bekend wat FIFA vraagt voor het gebruik van de licentie, en dat is niet mild.

Het huidige contract tussen Electronic Arts en FIFA loopt tot eind 2022 en als een verlenging gewenst is, dan moet dat dit jaar geregeld worden. De onderhandelingen zijn volgens de New York Times al twee jaar onderweg, maar beide partijen komen niet nader tot elkaar. Dit komt door de prijs die wordt gevraagd door de FIFA. De voetbalbond wil namelijk meer dan 1 miljard dollar hebben voor elk vierjarig World Cup-seizoen. Dat is nu nog 150 miljoen dollar per jaar.

Dit is echter niet het enige waar beide partijen tegenover elkaar staan. Electronic Arts wil FIFA ook gebruiken voor esports toernooien en NFT’s. FIFA wil echter niet dat EA hun licentie hiervoor gebruikt, want zij willen zelf kijken hoe ze hun merk kunnen laten groeien. Kortom, het ziet er wat dat betreft niet rooskleurig uit voor EA, wat begrijpelijk is met de gevraagde prijs.

Mocht de deal niet doorgaan, dan heeft Electronic Arts al een naam op het oog voor de voetbalserie. Het is mogelijk dat in 2023 EA Sports FC in de winkels zal liggen in plaats van FIFA 23.