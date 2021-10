Het is al een tijdje sinds we iets hebben gehoord over Assassin’s Creed: Infinity, de live-service Assassin’s Creed game die over een aantal jaar uit zal moeten komen, maar daar is nu verandering in gekomen. Reddit gebruiker Smooth-Earth2875 heeft namelijk nieuwe informatie gedeeld. Let wel, neem het met een korreltje zout voor het geval dat dit gerucht niet klopt.

Volgens de desbetreffende post verkeert Assassin’s Creed: Infinity nog in de vroege fases van conceptualisatie en ontwikkeling, maar de game begint al wel genoeg vorm te krijgen om te delen hoe het er uiteindelijk uit zal zien. De nieuwe game zou ge├»nspireerd zijn door het Helix menu dat terug te vinden is in Assassin’s Creed: Unity. In Infinity zou er een soortgelijk menu bestaan waar spelers kunnen kiezen uit verschillende kleine en lineaire levels met een semi-open wereld omgeving, die vergelijkbaar is met de structuur die gehanteerd wordt in de Hitman serie. Elk level zal dan het verhaal van een andere Assassin volgen.

De verhalen van deze moordenaars zullen zich afspelen over meerdere missies en blijkbaar wil Ubisoft de optie open houden om ook verhalen uit eerdere Assassin’s Creed games na te maken en ze op een andere manier te vertellen, maar welke games dit precies zouden zijn is nog niet bekend. De verwachting is ook dat Assassin’s Creed: Infinity betaalde uitbreidingen zal ontvangen met daarin gloednieuwe missies en verhalen.

Momenteel is Ubisoft nog niet van plan om de huidige Assassin’s Creed games te vervangen met dit model, maar ze naast elkaar te laten bestaan. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat het misschien uiteindelijk wel de bedoeling is dat Infinity het grote vlaggenschip wordt van de Assassin’s Creed franchise. Assassin’s Creed staat verder bekend om zijn vele (correcte) leaks, maar of dit gerucht ook waar is zal nog moeten blijken. Het kan gemakkelijk dat het spel nog drastisch zal veranderen ook al is al deze informatie op dit moment waar, maar dat zullen we mettertijd leren.