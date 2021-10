Er zijn al heel veel titels verschenen van studio’s die van Microsoft en Xbox zelf zijn. Alleen is er één genre waar het Amerikaanse bedrijf nog geen game in heeft uitgegeven: verhalende avonturengames á la PlayStation. Hoofd van Microsoft Game Studios, Matt Booty, heeft in een interview met Kinda Funny Games laten weten dat Xbox nog steeds dolgraag dit soort titels wil maken.

Microsoft heeft al eerder laten weten dat ze onder de indruk zijn van de grote titels van PlayStation en dat ze ook dit soort titels willen maken, alleen is het er nog steeds niet van gekomen. Booty laat weten dat dit niet betekent dat Microsoft van mening is veranderd.

De grote baas van Microsoft Game Studios ziet dat de verhalende avonturengames die Sony maakt gamers aanspreekt. Het is dan ook de bedoeling dat Microsoft Game Studios ook in dit genre zijn intrede zal doen.

“And certainly, it’s been a place where we have not been out in front, we haven’t really had the sort of one to one with Sony there. I don’t necessarily want to get into, ‘what’s our Uncharted? What’s our Horizon Zero Dawn? What’s our this? What’s our that?’ I don’t think that does anybody any good.

But you hit on a great point which is, what I take away was, what are those game that have got universal themes, that have got a big world that people want to get lost in, that have really well realised characters and really high production values? That is absolutely what we want to go after.”