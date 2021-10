Microsoft heeft een nieuwe systeemupdate voor de Xbox Series X|S uitgebracht nadat deze qua features onlangs al getest werd. De belangrijkste update voor specifiek de Xbox Series X, is dat het dashboard van die console nu in native 4K gerenderd wordt. Oftewel, in plaats van alles van 1080p te upscalen naar 4K, is het nu gewoon native en dat zorg voor een aanzienlijk scherper beeld.

Een andere nieuwe feature is de mogelijkheid om de interface van de console in te stellen op nachtmodus. Dit is bedoeld om fel licht in de avonduren tegen te gaan, alsook gamers te ondersteunen die gevoelig voor licht zijn. Je kunt verschillende instellingen naargelang jouw voorkeuren aanpassen en dat reikt zelfs tot de powerknop van de controller.

Verder is het mogelijk om een customizable blauwfilter toe te passen voor je scherm. Deze instellingen zijn console breed, want het werkt voor de user interface, de applicaties én games. Je hoeft het dus slechts een keer in te stellen. Het is tevens mogelijk om een nachtmodus schema in te stellen, waarop de console vanzelf overschakelt.

Om het je erg toegankelijk te maken, heeft Microsoft een shortcut toegevoegd aan het Quick Settings menu. Hierdoor kun je heel snel overschakelen tussen verschillende modi naargelang je eigen instellingen en voorkeuren.