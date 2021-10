Carrion verscheen in de zomer van 2020 voor de Xbox One, Nintendo Switch en pc. Het is al een tijdje bekend dat de game ook een PlayStation 4-release zou krijgen in 2021, maar een precieze datum was nog altijd niet aangekondigd. Uitgever Devolver Digital heeft Carrion afgelopen vrijdag ineens zonder aankondiging uitgebracht voor de PS4 en om de release nog wat extra in de schijnwerpers te zetten, is er een launch trailer vrijgegeven.

Carrion wordt omschreven als een ‘omgekeerde horrorgame’. Geen angstaanjagende monsters die je de stuipen op het lijf jagen in deze game, namelijk. In Carrion speel jij namelijk het monster en moet je zien af te rekenen met alle mensen die jou gevangen hielden.

Check de launch trailer van de PS4-versie van Carrion hieronder voor een indruk van de game. Carrion is nu te koop via de PlayStation Store. De game kost €19,99, maar PlayStation Plus-leden betalen tot 6 november €15,99.